Биография

Российская актриса Мария Кузнецова родилась в Ленинграде в 1950 году. Образование в Государственном академическом театре имени А. С. Пушкина с 1975 по 1987 год, став ключевой актрисой труппы. В кино начала сниматься с 1976 года, но постоянная работа Марии Кузнецовой в фильмах началась в 1981 году с роли комсомольской функционерши в «Приглашении к жизни». Затем роли второго плана сменились на более значимые — «Колесо любви» 1994 года и «Улица разбитых фонарей» 1997 года. Роли Марии Кузнецовой стали перемещаться в плоскость исторических лент и драматических сериалов. Как пример можно привести известный фильм «И один в поле воин», сериал «Институт благородных девиц». Начало 2000-х ознаменовалось наплывом качественных зарубежных фильмов, и актриса с хорошей дикцией и артистическим талантом начала работать в дублировании этих лент («Аватар», «Квант милосердия»). Работала и над озвучиванием полнометражных мультипликационных лент для детей. Активная работа на съемках сопутствовала и работе по дубляжу. Последняя из известных работ в кино — «Проект Анна Николаевна» 2020 года и дублирование «007. Координаты Скайфолл» 2012 года.