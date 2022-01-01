Панда из космоса (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семейная фантастика из Китая о подростке и плюшевой игрушке, в которую вселился инопланетянин. Школьник Жэн интересуется космосом, однако по настоянию отца занимается музыкой. Пианино его совсем не привлекает, но родитель уверен, что мастерство игры гораздо важнее для сына, чем его несерьезные увлечения. Однажды в руки Жэну попадает плюшевая панда, которую сделал его брат — сын матери от ее нового мужа. Вечером того же дня панда оживает и представляется пришельцем с планеты, где вместо энергии используют искусство. Жэн называет своего нового друга Моцартом и пытается узнать о его миссии, но инопланетянин не торопится ее раскрывать. Вскоре за странным гостем начинают охотиться преступники. О приключениях Жэна и Моцарта расскажет «Панда из космоса» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на Wink!



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