Панда из космоса (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная фантастика из Китая о подростке и плюшевой игрушке, в которую вселился инопланетянин. Школьник Жэн интересуется космосом, однако по настоянию отца занимается музыкой. Пианино его совсем не привлекает, но родитель уверен, что мастерство игры гораздо важнее для сына, чем его несерьезные увлечения. Однажды в руки Жэну попадает плюшевая панда, которую сделал его брат — сын матери от ее нового мужа. Вечером того же дня панда оживает и представляется пришельцем с планеты, где вместо энергии используют искусство. Жэн называет своего нового друга Моцартом и пытается узнать о его миссии, но инопланетянин не торопится ее раскрывать. Вскоре за странным гостем начинают охотиться преступники. О приключениях Жэна и Моцарта расскажет «Панда из космоса» — фильм 2022 смотреть онлайн уже можно на Wink!
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СтранаКитай
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
КачествоFull HD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- ЧСРежиссёр
Чэнь
Сычэн
- ХБАктёр
Хуан
Бо
- ЖЦАктёр
Жун
Цзышань
- ЧСАктёр
Чэнь
Сычэн
- ЯЧАктриса
Яо
Чэнь
- ФТАктриса
Фань
Тяньтянь
- ФВАктёр
Фань
Вэй
- ХЦАктёр
Хуан
Цзюэ
- ЛЦАктёр
Ли
Цзэюй
- МТАктриса
Мэй
Тин
- ЧССценарист
Чэнь
Сычэн
- ФКСценарист
Фань
Кайхуа
- ЯМСценарист
Ян
Муцзы
- ЦЛСценарист
Цюань
Лисюань
- ЧСПродюсер
Чэнь
Сычэн
- ФЖПродюсер
Фу
Жоцин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Александр
Олешко
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТХМонтажёр
Тан
Хунцзя
- МЛОператор
Майкл
Лю