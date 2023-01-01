Дэвид Хейман

Биография

Дэвид Джонатан Хейман – продюсер, создатель кинокомпании HeydayFilms. Родился 26 июля 1961 г. в Великобритании, в семье Джона и Нормы, тоже довольно известных продюсеров. Школьные годы провел в Соединенных Штатах, в 1983 г. окончил Гарвардский университет. Свою карьеру в киноиндустрии начал в качестве ассистента продюсера, затем стал художественным руководителем кинокомпании Warner Bros., к концу 80-х получил должность вице-президента в американской киностудии United Artists. Впервые в роли продюсера выступил в работе над фильмом «Авторитет» в 1992 г. Второй продюсерской работой стал фильм Хеймана «Обкуренная молодежь», вышедший в 1994 году. Вернувшись в Англию в 1997 г., Хейман открывает кинокомпанию Heyday Films и вплотную решает заняться экранизацией книг. В 1999 г. приобретает право на экранизацию книги «Гарри Поттер и философский камень» и впоследствии продюсирует все 8 фильмов о волшебнике. Стоит обратить внимание на такие работы Хеймана, как телесериал «Предел» 2005 года, фильм «Я – легенда» 2007 г., «Мальчик в полосатой пижаме» 2008 г., вышел в сотрудничестве с режиссером Марком Херманом, кинокомедия «Всегда говори “Да”» 2008 г.