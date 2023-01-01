Биография

Йона Одум — британская актриса театра и кино. Родилась в Лондоне. Йона получила степень бакалавра в университете Лутона в 2004 году, обучаясь в области медиа-производства. Решив осуществить детскую мечту об актерстве, она больше года посещала курсы в Identity Drama School. На этом девушка не остановилась и прошла обучение актерскому методу Мейснера и Иваны Чаббак. Экранный дебют Йоны Одум произошел в 2013 году, когда она снялась в британском драматическом сериале «Улица коронации». Следующие три проекта также были сериального формата: «Холлиокс», «Виндзоры» и «Пуленепробиваемые». В 2020 году актриса снялась в первом полнометражном проекте — хорроре под названием «Амулет».