Биография

Джои Акубезе — британский актер театра и кино, сценарист и продюсер. Родился в Манчестере в 1986 году. Первое образование кинодеятель получил в Кембридже, отдав предпочтение политике. Получив ученую степень, он начал изучать актерское мастерство в театральной школе в Бристоле, после чего стал играть в театре и параллельно сниматься в кино. Также Акубезе занимается написанием сценариев. Вместе с Оливией Эмден разработал сценарий для корейской дорамы XX. Артист работал и над экранизацией романа Онджали К. Рауфа «Мальчик в конце класса» для Studio Pictures. Джои Акубезе можно увидеть в фильмах «Круэлла» Крэйга Гиллеспи и «Амулет» Ромолы Гарай. Он принимал участие в сериалах «Бриджертоны», «Тед Лассо», «Периферийные устройства» и «Больное поведение».