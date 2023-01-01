Биография

Сара Англисс — британский композитор и мульти-инструменталист. Сара получила степень магистра в области адаптивных систем и робототехники в Университете Сассекса. Еще подростком она выступала в британских фольклорных клубах, а после окончания обучения гастролировала по Европе с музыкальными автоматами собственного производства, которые задействовала в аудио-перформансах. Также работы Англисс звучали в театральных представлениях и радиопередачах. Первой и пока что единственной работой Сары Англисс в сфере кино стал электроакустический саундтрек к инди-хоррору актрисы Ромолы Гарай «Амулет», который та представила на фестивале независимого кино Sundance.