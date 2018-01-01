Wink
Фильмы
Убийство священного оленя
Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство священного оленя»

Режиссёры

Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Режиссёр

Актёры

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрSteven Murphy
Николь Кидман

Nicole Kidman
АктрисаAnna Murphy
Барри Кеоган

Barry Keoghan
АктёрMartin
Рэффи Кэссиди

Raffey Cassidy
АктрисаKim Murphy
Санни Сулджик

Sunny Suljic
АктёрBob Murphy
Алисия Сильверстоун

Alicia Silverstone
АктрисаMartin's Mother
Билл Кэмп

Bill Camp
АктёрMatthew Williams
Денис Даль Вера

Denise Dal Vera
АктрисаMary Williams
Барри Дж. Бернсон

Barry G. Bernson
АктёрDr. Larry Banks (в титрах: Barry Bernson)

Сценаристы

Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Сценарист
Эфтимис Филиппу

Efthimis Filippou
Сценарист

Продюсеры

Эд Гвини

Ed Guiney
Продюсер
Йоргос Лантимос

Yorgos Lanthimos
Продюсер
Дэниэл Баттсек

Daniel Battsek
Продюсер

Художники

Нэнси Стейнер

Nancy Steiner
Художница

Монтажёры

Йоргос Мавропсаридис

Yorgos Mavropsaridis
Монтажёр