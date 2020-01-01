Сестра жениха (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лиам собирается жениться на молодой француженке и собирает всех родственников на предсвадебный уикенд. Его сестра Одри, приехав с мужем Итаном в Хэмптон, сразу же не принимает Клеманс, которая является «мисс совершенством». Неуверенность в себе, предстоящее 40-летие становятся причиной настоящей войны между Одри и еe невесткой.



Сестра жениха смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.