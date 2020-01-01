Сестра жениха (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
7.22020, Sister of the Groom
Драмы, Комедии88 мин18+
Сюжет
Лиам собирается жениться на молодой француженке и собирает всех родственников на предсвадебный уикенд. Его сестра Одри, приехав с мужем Итаном в Хэмптон, сразу же не принимает Клеманс, которая является «мисс совершенством». Неуверенность в себе, предстоящее 40-летие становятся причиной настоящей войны между Одри и еe невесткой.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb