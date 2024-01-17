Проклятое наследие
Wink
Фильмы
Проклятое наследие
5.92023, Perpetrator
Комедия, Ужасы99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Проклятое наследие (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Новенькая ученица открывает в себе жуткие способности, пока за ее одноклассницами охотится кровожадный убийца. Постмодернистский хоррор с участием Алисии Сильверстоун.

Джонни Баптист — старшеклассница, живущая с пожилым отцом Джином, страдающим от острых приступов мигрени. Чтобы хоть как-то прокормить себя и его, по ночам она занимается мелкими кражами. Когда состояние отца ухудшается, он отправляет Джонни жить с тетушкой Хилди. В новой школе девушка сразу же привлекает внимание — как популярных одноклассниц, так и нелюдимой одиночки Электры. Однако в округе не все спокойно: уже какое-то время здесь пропадают молодые ученицы, а директор школы то и дело проводит инструктажи по безопасности. Когда Джонни исполняется 18 лет, Хилди угощает ее тортом, пропитанным кровью. После девушка начинает чувствовать, как в ней просыпаются древние силы, доставшиеся ей по наследству. Теперь она ощущает боль пропавших одноклассниц и берет на себя их поиски.

Помогут ли ей в этом новые способности, вы узнаете из хоррора «Проклятое наследие» — фильм 2023 года смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятое наследие»