Проклятое наследие (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Новенькая ученица открывает в себе жуткие способности, пока за ее одноклассницами охотится кровожадный убийца. Постмодернистский хоррор с участием Алисии Сильверстоун.
Джонни Баптист — старшеклассница, живущая с пожилым отцом Джином, страдающим от острых приступов мигрени. Чтобы хоть как-то прокормить себя и его, по ночам она занимается мелкими кражами. Когда состояние отца ухудшается, он отправляет Джонни жить с тетушкой Хилди. В новой школе девушка сразу же привлекает внимание — как популярных одноклассниц, так и нелюдимой одиночки Электры. Однако в округе не все спокойно: уже какое-то время здесь пропадают молодые ученицы, а директор школы то и дело проводит инструктажи по безопасности. Когда Джонни исполняется 18 лет, Хилди угощает ее тортом, пропитанным кровью. После девушка начинает чувствовать, как в ней просыпаются древние силы, доставшиеся ей по наследству. Теперь она ощущает боль пропавших одноклассниц и берет на себя их поиски.
