Крестная мама (фильм, 2020) смотреть онлайн

Переводчица Пасьянс Партофе сотрудничает с полицейскими, которые прослушивают разговоры преступников-арабов. Работа не приносит женщине денег, достаточных для содержания больной матери и воплощения собственных желаний, поэтому, поняв, что сын ее знакомой промышляет наркоторговлей, Пасьянс решает не сдавать его, а стать сообщницей. Ведь лишь она понимает арабский и легко может обвести своих работодателей вокруг пальца.

