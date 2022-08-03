Крестная мама
Wink
Фильмы
Крестная мама

Крестная мама (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, La Daronne
Драма, Комедия100 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Переводчица Пасьянс Партофе сотрудничает с полицейскими, которые прослушивают разговоры преступников-арабов. Работа не приносит женщине денег, достаточных для содержания больной матери и воплощения собственных желаний, поэтому, поняв, что сын ее знакомой промышляет наркоторговлей, Пасьянс решает не сдавать его, а стать сообщницей. Ведь лишь она понимает арабский и легко может обвести своих работодателей вокруг пальца.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крестная мама»