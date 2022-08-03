Крестная мама (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, La Daronne
Драма, Комедия100 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Переводчица Пасьянс Партофе сотрудничает с полицейскими, которые прослушивают разговоры преступников-арабов. Работа не приносит женщине денег, достаточных для содержания больной матери и воплощения собственных желаний, поэтому, поняв, что сын ее знакомой промышляет наркоторговлей, Пасьянс решает не сдавать его, а стать сообщницей. Ведь лишь она понимает арабский и легко может обвести своих работодателей вокруг пальца.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЖСРежиссёр
Жан-Поль
Саломе
- Актриса
Изабель
Юппер
- ЯСАктёр
Ян
Сандберг
- МЛАктёр
Микаэль
Лушар
- РКАктёр
Рафаэль
Кенар
- МКАктёр
Мунир
Катеб
- ИЖАктёр
Ипполит
Жирардо
- ЛРАктриса
Лилиан
Ровер
- ФУАктриса
Фарида
Ушани
- ДЖАктриса
Доминик
Жаир
- ИБАктриса
Ирис
Бри
- ХКСценарист
Ханнелор
Кайре
- ЖССценарист
Жан-Поль
Саломе
- АССценарист
Антуан
Салом
- КЛПродюсер
Кристина
Ларсен
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЖХОператор
Жюльен
Хирш
- БККомпозитор
Бруно
Куле