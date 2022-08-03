100 дней на жизнь (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, 100 Days to Live
Детектив, Криминал83 мин18+
100 дней на жизнь (фильм, 2019)
О фильме
В Чикаго орудует серийный убийца, который похищает людей с улиц города. Он даeт своим жертвам ровно 100 дней на жизнь, а затем убивает, оставляя на месте преступления альбом с фотографиями последних месяцев их жизни. Когда пропадает жених Ребекки, девушка решает во что бы то ни стало спасти любимого из рук жестокого убийцы. Для этого ей надо как можно скорее установить личность преступника, раскрыть его планы и понять, что им движет.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- РГРежиссёр
Равин
Ганди
- Актёр
Колин
Эглсфилд
- ГЭАктёр
Гидеон
Эмери
- ХЙАктриса
Хайди
Йоханнингмейер
- ЯААктёр
Янси
Ариас
- КДАктёр
Крис
Дж. Джонсон
- ЧААктриса
Чарин
Альварез
- СБАктриса
Сара
Брукс
- НБАктёр
Натаниэл
Бушер
- ТДАктриса
Таиша
Дэвис
- ДДАктёр
Джефф
Длуголецки
- РГСценарист
Равин
Ганди
- КДПродюсер
Кристофер
Дженнингс
- РЛПродюсер
Райан
ЛаМарр
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- Монтажёр
Этан
Маникис
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара