100 дней на жизнь (фильм, 2019) смотреть онлайн

В Чикаго орудует серийный убийца, который похищает людей с улиц города. Он даeт своим жертвам ровно 100 дней на жизнь, а затем убивает, оставляя на месте преступления альбом с фотографиями последних месяцев их жизни. Когда пропадает жених Ребекки, девушка решает во что бы то ни стало спасти любимого из рук жестокого убийцы. Для этого ей надо как можно скорее установить личность преступника, раскрыть его планы и понять, что им движет.

