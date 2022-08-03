Возвращение (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Возвращение» — мистический триллер о человеке, который пытается разобраться в чужой смерти и неожиданно обнаруживает, что расследует собственное прошлое. Главную роль в картине сыграл Эдриан Броуди.
Психолог Питер Бауэр замечает странность: все его пациенты рассказывают одно и то же и исчезают так же внезапно, как появляются. Со временем он понимает, что эти люди давно мертвы, а их визиты — не галлюцинации, а предупреждение. Пытаясь понять, чего от него хотят призраки, Питер возвращается в родной город, где много лет назад произошла трагедия. Здесь он вспомнит то, о чем так старался забыть.
Смотреть фильм «Возвращение» стоит ценителям необычных детективных триллеров. Это картина, герой которой ищет не преступника, а правду о себе самом.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Майкл
Петрони
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ДБАктриса
Дженни
Бейрд
- БСАктёр
Брюс
Спенс
- ГПАктёр
Грег
Попплтон
- БГАктриса
Барбара
Гускос
- ДМАктриса
Джилл
МакКэй
- Актёр
Сэм
Нил
- АЛАктриса
Анна
Лизе Филлипс
- ХБАктриса
Хлоя
Бэйлисс
- ЭОАктриса
Эмма
О’Фэррелл
- МПСценарист
Майкл
Петрони
- АБПродюсер
Антония
Барнард
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- МППродюсер
Майкл
Петрони
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ДСХудожница
Джастин
Сеймур
- МКМонтажёр
Мартин
Коннор
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ДККомпозитор
Дэйл
Корнелиус