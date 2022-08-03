Возвращение
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Возвращение

Возвращение (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Backtrack
Ужасы, Драма86 мин18+

О фильме

Фильм «Возвращение» — мистический триллер о человеке, который пытается разобраться в чужой смерти и неожиданно обнаруживает, что расследует собственное прошлое. Главную роль в картине сыграл Эдриан Броуди.

Психолог Питер Бауэр замечает странность: все его пациенты рассказывают одно и то же и исчезают так же внезапно, как появляются. Со временем он понимает, что эти люди давно мертвы, а их визиты — не галлюцинации, а предупреждение. Пытаясь понять, чего от него хотят призраки, Питер возвращается в родной город, где много лет назад произошла трагедия. Здесь он вспомнит то, о чем так старался забыть.

Смотреть фильм «Возвращение» стоит ценителям необычных детективных триллеров. Это картина, герой которой ищет не преступника, а правду о себе самом.

Страна
Великобритания, Австралия, ОАЭ
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возвращение»