Возвращение (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Возвращение» — мистический триллер о человеке, который пытается разобраться в чужой смерти и неожиданно обнаруживает, что расследует собственное прошлое. Главную роль в картине сыграл Эдриан Броуди.



Психолог Питер Бауэр замечает странность: все его пациенты рассказывают одно и то же и исчезают так же внезапно, как появляются. Со временем он понимает, что эти люди давно мертвы, а их визиты — не галлюцинации, а предупреждение. Пытаясь понять, чего от него хотят призраки, Питер возвращается в родной город, где много лет назад произошла трагедия. Здесь он вспомнит то, о чем так старался забыть.



Смотреть фильм «Возвращение» стоит ценителям необычных детективных триллеров. Это картина, герой которой ищет не преступника, а правду о себе самом.

