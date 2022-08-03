Город монстров
Wink
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Город монстров
6.82015, Tales of Halloween
Ужасы, Фэнтези93 мин18+

Город монстров (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Десять историй, объединенные одной общей темой Хэллоуина, переплетаются вместе в американском пригороде, где упыри, черти, пришельцы и убийцы с топором появляются только в течение одной ночи, чтобы терроризировать ничего не подозревающих жителей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город монстров»