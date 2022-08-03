Город монстров (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Десять историй, объединенные одной общей темой Хэллоуина, переплетаются вместе в американском пригороде, где упыри, черти, пришельцы и убийцы с топором появляются только в течение одной ночи, чтобы терроризировать ничего не подозревающих жителей.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- АКРежиссёр
Аксель
Кэролин
- АГРежиссёр
Адам
Гираш
- ЭКРежиссёр
Эндрю
Каш
- ЭБАктриса
Эдриенн
Барбо
- Актёр
Хантер
Смит
- КИАктёр
Камерон
Истон
- КУАктриса
Кэролайн
Уильямс
- РРАктёр
Роберт
Раслер
- ККАктриса
Клэр
Крамер
- ГГАктёр
Грег
Гранберг
- ДДАктёр
Дэниэл
ДиМаджио
- ОФАктёр
Остин
Фальк
- МААктриса
Мэдисон
Айсмен
- АКСценарист
Аксель
Кэролин
- ДПСценарист
Дэйв
Паркер
- КССценарист
Клинт
Сирс
- АКПродюсер
Аксель
Кэролин
- ММПродюсер
Майк
Мендес
- ДАПродюсер
Джейс
Андерсон
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- КХХудожник
Кайл
Хестер
- ДЧХудожница
Джулия
Чейз
- ККХудожница
Ки
Кённекер
- ПНХудожница
Пендо
Нийнонди
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Каш
- МММонтажёр
Майк
Мендес
- ЖЛОператор
Жан-Мишель
Лосада
- ЗПОператор
Зоран
Попович
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара
- МШКомпозитор
Майкл
Шон Колин
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк
- КХКомпозитор
Кристиан
Хенсон