Город монстров
Актёры и съёмочная группа фильма «Город монстров»

Режиссёры

Даррен Линн Боусман

Даррен Линн Боусман

Darren Lynn Bousman
Режиссёр
Аксель Кэролин

Аксель Кэролин

Axelle Carolyn
Режиссёр
Адам Гираш

Адам Гираш

Adam Gierasch
Режиссёр
Эндрю Каш

Эндрю Каш

Andrew Kasch
Режиссёр

Актёры

Эдриенн Барбо

Эдриенн Барбо

Adrienne Barbeau
АктрисаThe Radio DJ
Хантер Смит

Хантер Смит

Hunter Smit
АктёрSweet Tooth (segment "Sweet Tooth")
Камерон Истон

Камерон Истон

Cameron Easton
АктёрTimothy Blake (segment "Sweet Tooth")
Кэролайн Уильямс

Кэролайн Уильямс

Caroline Williams
АктрисаMrs. Blake (segment "Sweet Tooth")
Роберт Раслер

Роберт Раслер

Robert Rusler
АктёрMr. Blake (segment "Sweet Tooth")
Клэр Крамер

Клэр Крамер

Clare Kramer
АктрисаLt. Brandt-Mathis (segment "Sweet Tooth")
Грег Гранберг

Грег Гранберг

Greg Grunberg
АктёрAlex Mathis (segment "Sweet Tooth")
Дэниэл ДиМаджио

Дэниэл ДиМаджио

Daniel DiMaggio
АктёрMikey (segments "Sweet Tooth" & "Ding Dong")
Остин Фальк

Остин Фальк

Austin Falk
АктёрKyle (segment "Sweet Tooth")
Мэдисон Айсмен

Мэдисон Айсмен

Madison Iseman
АктрисаLizzy (segment "Sweet Tooth")

Сценаристы

Аксель Кэролин

Аксель Кэролин

Axelle Carolyn
Сценарист
Дэйв Паркер

Дэйв Паркер

Dave Parker
Сценарист
Клинт Сирс

Клинт Сирс

Clint Sears
Сценарист

Продюсеры

Аксель Кэролин

Аксель Кэролин

Axelle Carolyn
Продюсер
Майк Мендес

Майк Мендес

Mike Mendez
Продюсер
Джейс Андерсон

Джейс Андерсон

Jace Anderson
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Плетнёва

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Михаил Бескаравайный

Михаил Бескаравайный

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа

Художники

Кайл Хестер

Кайл Хестер

Kyle Hester
Художник
Джулия Чейз

Джулия Чейз

Julia Chase
Художница
Ки Кённекер

Ки Кённекер

Kea Könneker
Художница
Пендо Нийнонди

Пендо Нийнонди

Pendo Nyinondi
Художница

Монтажёры

Джош Этье

Джош Этье

Josh Ethier
Монтажёр
Эндрю Каш

Эндрю Каш

Andrew Kasch
Монтажёр
Майк Мендес

Майк Мендес

Mike Mendez
Монтажёр

Операторы

Жан-Мишель Лосада

Жан-Мишель Лосада

Jan-Michael Losada
Оператор
Зоран Попович

Зоран Попович

Zoran Popovic
Оператор

Композиторы

Джозеф Бишара

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор
Майкл Шон Колин

Майкл Шон Колин

Michael Sean Colin
Композитор
Кристофер Дрэйк

Кристофер Дрэйк

Christopher Drake
Композитор
Кристиан Хенсон

Кристиан Хенсон

Christian Henson
Композитор