Железное небо 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
20 лет спустя после разрушительной ядерной войны. Земля превратилась в ледяную пустыню, а остатки человечества переселились на ту самую базу, когда-то основанную сбежавшими нацистами на тёмной стороне Луны. Каково же было удивление людей, когда с Земли прилетает самодельный космолёт, собранный русским парнем Сашей, чтобы спасти немногих выживших. Но вместе с беженцами на лунную базу прибыл и брат Гитлера, который рассказывает Оби Вашингтон, что в центре Земли имеется источник вечной жизни. Недолго думая и прихватив соратников в лице лучшего друга, Саши и последователей культа Стива Джобса, отважная девушка отправляется на поиски Грааля.
Железное небо 2 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимо
Вуоренсола
- ЛРАктриса
Лара
Росси
- ВБАктёр
Владимир
Бурлаков
- КДАктёр
Кит
Дэйл
- ЮДАктриса
Юлия
Дитце
- СПАктриса
Стефани
Пол
- ТГАктёр
Том
Грин
- УКАктёр
Удо
Кир
- ДФАктёр
Джон
Фландерс
- ДКАктёр
Джеймс
Куинн
- ЭААктриса
Эмили
Атак
- ДМСценарист
Далан
Муссон
- ЙССценарист
Йоханна
Синисало
- ТВСценарист
Тимо
Вуоренсола
- ЯПСценарист
Ярмо
Пускала
- ГБПродюсер
Гуидо
Бэчлер
- МБПродюсер
Моника
Бэчлер
- ЙБПродюсер
Йозеф
Брандмайер
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЙЛМонтажёр
Йоона
Лоухивуори
- МООператор
Мика
Орасмаа
- ТККомпозитор
Туомас
Кантелинен