Железное небо 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

20 лет спустя после разрушительной ядерной войны. Земля превратилась в ледяную пустыню, а остатки человечества переселились на ту самую базу, когда-то основанную сбежавшими нацистами на тёмной стороне Луны. Каково же было удивление людей, когда с Земли прилетает самодельный космолёт, собранный русским парнем Сашей, чтобы спасти немногих выживших. Но вместе с беженцами на лунную базу прибыл и брат Гитлера, который рассказывает Оби Вашингтон, что в центре Земли имеется источник вечной жизни. Недолго думая и прихватив соратников в лице лучшего друга, Саши и последователей культа Стива Джобса, отважная девушка отправляется на поиски Грааля.



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