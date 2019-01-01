Железное небо 2
Wink
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Железное небо 2
7.02019, Iron Sky: The Coming Race
Фантастика, Боевик88 мин16+

Железное небо 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

20 лет спустя после разрушительной ядерной войны. Земля превратилась в ледяную пустыню, а остатки человечества переселились на ту самую базу, когда-то основанную сбежавшими нацистами на тёмной стороне Луны. Каково же было удивление людей, когда с Земли прилетает самодельный космолёт, собранный русским парнем Сашей, чтобы спасти немногих выживших. Но вместе с беженцами на лунную базу прибыл и брат Гитлера, который рассказывает Оби Вашингтон, что в центре Земли имеется источник вечной жизни. Недолго думая и прихватив соратников в лице лучшего друга, Саши и последователей культа Стива Джобса, отважная девушка отправляется на поиски Грааля.

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Страна
Финляндия, Германия, Бельгия
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железное небо 2»