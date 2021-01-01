Горизонт в огне (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Наследница банкира-миллионера мстит разорившим ее обидчикам. Французская историческая драма в духе «Графа Монте-Кристо», полная драматичных поворотов сюжета.



В конце 1920-х годов почти весь Париж приходит на похороны самого богатого банкира страны, Марселя Перикура. Его дочь Мадлен стала единственной наследницей отца после трагического самоубийства брата Эдуарда. Без помощи бывшего мужа женщине приходится взять управление семейной империей на себя. Близким советником Мадлен оказывается дядя Шарль, который с помощью управляющего Гюстава Жюбера проворачивает авантюру, в результате которой она теряет все. Теперь Мадлен интересует только месть — каждый обидчик получит по заслугам. Среди ее союзников лишь частный сыщик Дюпре. Он единственный, кому она может доверять.



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