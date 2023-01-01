Друзей не выбирают. Сезон 1
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Друзей не выбирают
1-й сезон

Друзей не выбирают (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн

8.71985, Друзей не выбирают. Сезон 1 4 серии
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О друзьях-товарищах - Андрее, Антоне и Василе, совместно начинавших свою комсомольско-трудовую биографию в Белоруссии в послевоенные годы.

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Страна
СССР
Жанр
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Друзей не выбирают»