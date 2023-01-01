Друзей не выбирают. Сезон 1. Серия 3
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Друзей не выбирают (сериал, 1985) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.71985, Друзей не выбирают. Сезон 1. Серия 3
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О друзьях-товарищах - Андрее, Антоне и Василе, совместно начинавших свою комсомольско-трудовую биографию в Белоруссии в послевоенные годы.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Друзей не выбирают»