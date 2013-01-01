Причал любви и надежды. Серия 2
Сериалы
Причал любви и надежды
1-й сезон
2-я серия

Причал любви и надежды (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02013, Причал любви и надежды. Серия 2
Мелодрама16+

Медсестра Люба Ковригина переживает кризис личной жизни. Еe дочь выросла и уехала учиться в Москву, с мужем они живут по привычке. Всю себя Люба посвящает работе. Однажды, вернувшись с работы, Люба застаeт своего мужа с любовницей. Несмотря на то, что отношения между супругами охладели, предательство мужа становится для Любы тяжeлым ударом. Она решает кардинально изменить свою жизнь и уезжает из города.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

