Отель для Золушки
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Отель для Золушки

Отель для Золушки (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Отель для Золушки
Мелодрама104 мин12+

О фильме

В небольшом российском городке жила-была девушка, в судьбе которой к 20 годам произошло не мало бед. Она выросла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца и стремилась осуществить их общую мечту. И вот однажды…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отель для Золушки»