Отель для Золушки (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Отель для Золушки
Мелодрама104 мин12+
О фильме
В небольшом российском городке жила-была девушка, в судьбе которой к 20 годам произошло не мало бед. Она выросла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца и стремилась осуществить их общую мечту. И вот однажды…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ЕКАктриса
Евгения
Кульбачная
- ИНАктёр
Игорь
Николаев
- ДМАктёр
Денис
Моисейчик
- СААктриса
Светлана
Аникей
- АКАктёр
Андрей
Карако
- АОАктёр
Александр
Островский
- ЕШАктриса
Елена
Шабад
- ИСАктёр
Илья
Сотиков
- ВИСценарист
Владимир
Игнатьев
- ОБСценарист
Ольга
Бугаенко
- ЕПСценарист
Евгений
Папкович
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков