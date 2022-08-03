В небольшом российском городке жила-была девушка, в судьбе которой к 20 годам произошло не мало бед. Она выросла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца и стремилась осуществить их общую мечту. И вот однажды…

