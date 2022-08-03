Чижовы — заурядная семейная пара со своими мечтами и проблемами. Несмотря на бытовые неурядицы, каждый из супругов верит в лучшее будущее: Настя мечтает о детях и семейной идиллии, Костя — о своем личном счастье, но при этом исправно играет роль добропорядочного семьянина. Неожиданно он получает многомиллионный счет, особняк и автомобиль по завещанию богатого банкира, которого он когда-то по воле случая спас.

