Две жены. Серия 3
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1-й сезон
3-я серия

Две жены (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.72017, Две жены. Серия 3
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Чижовы — заурядная семейная пара со своими мечтами и проблемами. Несмотря на бытовые неурядицы, каждый из супругов верит в лучшее будущее: Настя мечтает о детях и семейной идиллии, Костя — о своем личном счастье, но при этом исправно играет роль добропорядочного семьянина. Неожиданно он получает многомиллионный счет, особняк и автомобиль по завещанию богатого банкира, которого он когда-то по воле случая спас.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Две жены»