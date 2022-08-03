Две жены (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.72017, Две жены. Серия 3
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Чижовы — заурядная семейная пара со своими мечтами и проблемами. Несмотря на бытовые неурядицы, каждый из супругов верит в лучшее будущее: Настя мечтает о детях и семейной идиллии, Костя — о своем личном счастье, но при этом исправно играет роль добропорядочного семьянина. Неожиданно он получает многомиллионный счет, особняк и автомобиль по завещанию богатого банкира, которого он когда-то по воле случая спас.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- Актриса
Настасья
Самбурская
- Актёр
Иван
Жидков
- Актёр
Илья
Оболонков
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Максим
Коновалов
- Актёр
Александр
Тютин
- Актриса
Дарья
Фекленко
- КДАктёр
Константин
Демидов
- КНСценарист
Ксения
Николаева
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- ААХудожница
Анна
Аболиц
- ВЗОператор
Владимир
Звездочкин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков