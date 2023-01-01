Биография

Самад Мансуров – актер театра, кино и дубляжа, родился 10 октября 1968 года. Фильмография насчитывает более 25 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в сериалах «Московская сага», «Кармелита». Самад Мансуров родился в актерской семье. В семилетнем возрасте впервые вышел на сцену, участвовал в постановке Таджикского театра «Медея». После школы поступил в летное училище, но отучившись год, бросил вуз, отслужил в армии и вернулся на родину. В те годы в Таджикистан приехала комиссия из ВГИКа для набора студентов нового курса. Среди огромного числа желающих поступить в театральный вуз отобрали 14 человек, в их числе оказался и Самад Мансуров. После окончания вуза работал в театре в Душанбе. С 2000 года работает в театре «Бенефис» в Москве. Первым фильмом Самада Мансурова стала многосерийная криминальная драма «Бригада». Спустя два года актер снялся еще в одном рейтинговом сериале «Московская сага». В 2005 году актер снялся в сериале «Кармелита». Небольшую роль Самад Мансуров сыграл в многосерийной мелодраме «Мачеха». Участвовал в съемках популярных сериалов «Восьмидесятые», «Склифосовский» и др. Актер также занимается озвучиванием фильмов.