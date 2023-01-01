Биография

Дмитрий Шабалдин — российский оператор кино и телевидения. В 2008 году будущий кинодеятель окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, курс Михаила Аграновича. Свой творческий путь начал с короткометражных фильмов «Азимут любви», «Пестинья и Яков». Портфолио Дмитрия Шабалдина регулярно пополняется новыми работами. С 2008 года оператор успел поработать на таких проектах, как «Важняк», «Первоклашки», «Авиакатастрофы. Точка невозврата», Craft Film, Mam. Также участвовал в съемках сериалов «Ивановы-Ивановы», «Семейка».