Важняк
Wink
Сериалы
Важняк

Важняк (сериал, 2011) смотреть онлайн

7.82011, Важняк 1 сезон
Детективы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал о следователе прокуратуры по особо важным делам — «важняке», который, потеряв близкого ему человека, начинает собственное расследование. Его окружают бандиты, продажные силовики, коррумпированные чиновники...

Все сезоны сериала Важняк смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Важняк»

Всё