Важняк (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сериал о следователе прокуратуры по особо важным делам — «важняке», который, потеряв близкого ему человека, начинает собственное расследование. Его окружают бандиты, продажные силовики, коррумпированные чиновники...



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