Важняк. Сезон 1. Серия 11
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1-й сезон
11-я серия

Важняк (сериал, 2011) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

7.92011, Важняк. Сезон 1. Серия 11
Детектив, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал о следователе прокуратуры по особо важным делам — «важняке», который, потеряв близкого ему человека, начинает собственное расследование. Его окружают бандиты, продажные силовики, коррумпированные чиновники...

Сериал Важняк 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Важняк»