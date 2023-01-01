Биография

Вячеслав Хархота — актер театра и кино. Родился в Ташкенте 13 августа 1974 года. Вячеслав обучался на курсе Мильченко в Екатеринбургском государственном театральном институте. В 1995 году получил диплом и поступил на службу в Свердловский театр драмы. С 2021 года работает в Тверском театре драмы. В 2004 году Вячеслав Хархота дебютировал в боевике «Егерь». Спустя несколько лет сыграл эпизодическую роль в ленте «Серебро», после которой стал чаще появляться на экране. В фильмографии актера также числятся проекты «Разрешите тебя поцеловать», «Реальные пацаны», «Влюблен и безоружен», «Бойцовая воля». Самой известной работой в портфолио Хархоты стал фэнтези-сериал «Библиотекарь» 2023 года.