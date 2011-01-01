Важняк. Сезон 1. Серия 7
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7-я серия

Важняк (сериал, 2011) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

7.82011, Важняк. Сезон 1. Серия 7
Детективы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал о следователе прокуратуры по особо важным делам — «важняке», который, потеряв близкого ему человека, начинает собственное расследование. Его окружают бандиты, продажные силовики, коррумпированные чиновники...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Важняк»

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