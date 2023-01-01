Биография

Сергей Знаменский — российский режиссер, монтажер, актер, сценарист и продюсер. Родился в городе Горький 4 марта 1985 года. Будущий кинодеятель окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. Свой путь в кино начал с монтажа — работал над картинами «Русалка» Анны Меликян, «Ленинград» Александра Буравского, «Консервы» Егора Кончаловского. Монтировал сериалы «Врачебная тайна» и «Молодые и злые». Также пробовал свои силы на телевидении, где был режиссером и автором программ «Гаджет» и «Навигатор игрового мира». Свой дебютный фильм «Настоящий сценарий» Сергей Знаменский представил зрителям в 2018 году. С этой картиной он участвовал в кинофестивале Arctic Open. Режиссировал проекты «Ивановы-Ивановы», «Телефонная будка», «Бюро находок», «Семейка».