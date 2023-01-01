Биография

Софья Реснянская — российская актриса театра и кино, певица. Родилась в Магадане 13 марта 1992 года. В детстве занималась в музыкальной школе, работала актрисой дубляжа. Сыграла роль Кати Татариновой в мюзикле «Норд-Ост». После школы поступила на курс Коршунова в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2012 году стала лауреатом театральной премии «Золотой лист» за роль Анны в спектакле «Звезды на утреннем небе». Сотрудничает с театрами «Сфера» и «Практика». Софья Реснянская дебютировала на экране в 2001 году в сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине». Всего в фильмографии актрисы 16 работ. Также девушка продолжает дублировать кинокартины — среди проектов с ее участием «Семейка Аддамс» и «Богемская рапсодия».