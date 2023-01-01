Биография

Карина Хисматуллина — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 13 июля 2005 года. В 14 лет юная артистка окончила Хореографическую школу, а в следующем году получила диплом музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. В то же время играла в театре «Белая обезьяна». Карина известна не только как актриса — девушка записывает песни под псевдонимом KARI и в свободное время ведет блог. В 2022 году состоялся дебют Карины Хисматуллиной на экране — она исполнила роль дочери главных героев в комедийном сериале «Семейка».