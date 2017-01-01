Wink
Сериалы
Улица
1-й сезон
14-я серия

Улица (сериал, 2017) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

2017, Улица. Сезон 1. Серия 14
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Это история про всех нас и наших соседей.

Сериал Улица 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улица»