Улица (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
2017, Улица. Сезон 1 45 серий
Драма, Комедия18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Это история про всех нас и наших соседей.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЖКРежиссёр
Жанна
Кадникова
- НБРежиссёр
Николай
Бурлак
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- АЕРежиссёр
Алла
Елисеева
- ЕКАктёр
Егор
Клинаев
- ОБАктриса
Ольга
Баранова
- ВХАктёр
Владимир
Хацкевич
- ЕСАктриса
Екатерина
Седик
- Актёр
Павел
Савинков
- СЗАктёр
Сергей
Змичеревский
- АПАктёр
Артемий
Падалка
- МБАктриса
Марина
Богатова
- КЖАктриса
Ксения
Жданова
- МДАктриса
Марта
Дромашко
- ВМСценарист
Виталий
Максимов
- АШСценарист
Александр
Шестаков
- АКСценарист
Алексей
Караулов
- АМСценарист
Алексей
Малышев
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- НПХудожница
Наталия
Попкова
- МРХудожник
Максим
Ривака
- ВКХудожник
Владислав
Кузнецов
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- ФЧХудожник
Федор
Чернышенко
- АГМонтажёр
Антон
Гордеев
- АКМонтажёр
Антон
Кац
- СХОператор
Сергей
Хохряков
- СДОператор
Сергей
Долгушин