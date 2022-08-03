Улица (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Wink
2017, Улица. Сезон 1. Серия 18
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Это история про всех нас и наших соседей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

