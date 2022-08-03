Улица (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

История жителей одной из улиц спального района большого города. Школьники и студенты, домохозяйки и продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь встретятся более 30 персонажей разного возраста и социального статуса, у каждого из них своя история. Это история про всех нас и наших соседей.

