Лжесвидетельница
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Лжесвидетельница

Лжесвидетельница (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.12011, Лжесвидетельница 1 сезон
Мелодрамы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ради брака с перспективным женихом Ирина дала когда-то ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Она, как ей казалось, удачно вышла замуж, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не построишь. Олег – супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу поручили Сергею…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Лжесвидетельница»

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