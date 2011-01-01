Лжесвидетельница. Серия 2
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Лжесвидетельница (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.22011, Лжесвидетельница. Серия 2
Мелодрама, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ради брака с перспективным женихом Ирина дала когда-то ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Она, как ей казалось, удачно вышла замуж, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не построишь. Олег – супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу поручили Сергею…

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лжесвидетельница»