WinkСериалыЛжесвидетельница1-й сезон4-я серия
Лжесвидетельница (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.32011, Лжесвидетельница. Серия 4
Мелодрама, Детектив16+
Сезоны и серии
О сериале
Ради брака с перспективным женихом Ирина дала когда-то ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Она, как ей казалось, удачно вышла замуж, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не построишь. Олег – супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу поручили Сергею…
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АПРежиссёр
Арнольд
Померанцев
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актёр
Александр
Ратников
- Актриса
Ольга
Лапшина
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- ТЛАктриса
Татьяна
Лянник
- АЕАктёр
Аким
Ефремов
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- СМАктёр
Семен
Мохов
- ДСАктёр
Денис
Сердюков
- ОЛАктёр
Олег
Любимов
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- НССценарист
Нина
Садур
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ВБПродюсер
Василий
Белозоров
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ОЛХудожница
Ольга
Лукина
- МСХудожница
Марта
Сеер
- ММХудожник
Михаил
Милашенко
- ДДОператор
Деян
Димески
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков