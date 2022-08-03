Лжесвидетельница. Серия 4
Wink
Сериалы
Лжесвидетельница
1-й сезон
4-я серия

Лжесвидетельница (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.32011, Лжесвидетельница. Серия 4
Мелодрама, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ради брака с перспективным женихом Ирина дала когда-то ложные показания против честного человека, студента юридической академии. Она, как ей казалось, удачно вышла замуж, а несправедливо обвиненный Сергей несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако на чужом несчастье счастья не построишь. Олег – супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. И вот однажды Олега с любовницей нашли застреленными в собственном доме. Подозрения сразу же пали на Ирину. По иронии судьбы вести следствие по этому делу поручили Сергею…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лжесвидетельница»