Кеша должен умереть
Актёры и съёмочная группа сериала «Кеша должен умереть»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кеша должен умереть»

Режиссёры

Константин Богомолов

Режиссёр

Актёры

Марк-Малик Мурашкин

Актёр
Константин Богомолов

Актёр
Александра Ребенок

АктрисаИннокентий Мельников
Алексей Онежен

АктёрЛена
Василиса Перелыгина

АктрисаПетя
Ольга Лапшина

АктрисаАлла
Юлия Снигирь

Актриса
Юлия Александрова

АктрисаВаря
Леон Автаев

АктёрЮля

Сценаристы

Анна Козлова

Сценарист

Продюсеры

Анастасия Бирюкова

Продюсер
Валерий Тодоровский

Продюсер
Игорь Мишин

Продюсер
Максим Филатов

Продюсер

Художники

Полина Лосева

Художница
Владимир Гудилин

Художник

Монтажёры

Ольга Гриншпун

Монтажёр

Композиторы

Денис Транский

Композитор