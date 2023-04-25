Волны (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Пережив трагедию, отчаявшийся мужчина вступает в загадочную общину. Владислав Абашин и Виктория Толстоганова в драме о поиске смысла жизни.



Жена трудоголика Олега заканчивает жизнь самоубийством, оставив мужа с депрессией и ужасным чувством вины. Не долго думая он решает оставить привычную жизнь позади и отправиться в лес в надежде найти мир и покой. В пути Олег спасает от полиции мальчика, который приводит его в загадочную деревню, где обитают сектанты. Эти люди верят в силу так называемых «волн», которые обладают способностью даровать бессмертие. Мужчина пытается понять местные порядки и задается вопросами о том, кто такие эти люди и как попали в это странное место.



Сможет ли Олег получить ответы и обрести душевный покой, узнаете в философской драме «Волны». Фильм 2022 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

