Волны (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пережив трагедию, отчаявшийся мужчина вступает в загадочную общину. Владислав Абашин и Виктория Толстоганова в драме о поиске смысла жизни.
Жена трудоголика Олега заканчивает жизнь самоубийством, оставив мужа с депрессией и ужасным чувством вины. Не долго думая он решает оставить привычную жизнь позади и отправиться в лес в надежде найти мир и покой. В пути Олег спасает от полиции мальчика, который приводит его в загадочную деревню, где обитают сектанты. Эти люди верят в силу так называемых «волн», которые обладают способностью даровать бессмертие. Мужчина пытается понять местные порядки и задается вопросами о том, кто такие эти люди и как попали в это странное место.
Сможет ли Олег получить ответы и обрести душевный покой, узнаете в философской драме «Волны». Фильм 2022 смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- МБРежиссёр
Михаил
Брашинский
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- ЕПАктёр
Егор
Попов
- ИБАктриса
Ирина
Бразговка
- СУАктёр
Сергей
Уманов
- АШАктёр
Александр
Шепс
- КОАктриса
Ксения
Орлова
- РРАктёр
Роман
Радов
- АБАктёр
Алексей
Багдасаров
- ДСАктриса
Дарья
Сергеева
- МБСценарист
Михаил
Брашинский
- КМСценарист
Константин
Мурзенко
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ГМПродюсер
Геннадий
Миргородский
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ДАКомпозитор
Денис
Антонов