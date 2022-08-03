Корни (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Столичный топ-менеджер едет в родное захолустье по распоряжению руководства. Как его встретит Залещинск, можно посмотреть в 1-м сезоне комедии «Корни» в сервисе Wink. Простой парень из маленького городка Дима Королев смог сделать прекрасную карьеру в Москве. Но судьба вновь заносит его на родину – он должен выкупить местный Дом Культуры под постройку торгового комплекса. Однако это окажется не так-то просто, ведь заведует ДК бывшая Димы Алена, с которой он очень некрасиво обошелся. Она покажет Королеву, где раки зимуют. Более того, ее поддержат даже Димины родственники, ведь от них он тоже отдалился после переезда в столицу. Начинайте смотреть онлайн 1 сезон сериала «Корни» на Wink, чтобы увидеть, каким образом Залещинск собьет спесь с зазнайки.

