Корни (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Успешный столичный топ-менеджер Дима Королев отправляется в город детства с целью выкупить местный Дом Культуры и возвести на его территории развлекательный торговый центр. И все бы прошло успешно, если бы не одно «но» – управляет ДК бывшая возлюбленная Димы, с которой герой очень некрасиво расстался, и она намерена устроить ему «райскую жизнь».

