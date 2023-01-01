Биография

Ксения Корнева — российская актриса. Родилась в Новосибирске 5 ноября 1988 года. Еще в школе прониклась духом Клуба веселых и находчивых и играла в постановках. После получения аттестата поступила в Новосибирский университет экономики и управления и начала играть за студенческую команду КВН. Позже присоединилась к сборной Иркутска «Раисы». Сегодня Ксения Корнева успешно развивает актерскую карьеру, она входит в актерский состав легендарного шоу «Уральские пельмени». Также в ее фильмографии есть такие комедии, как «Дылды» и «Корни».