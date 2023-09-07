Команда хакеров под псевдонимами MegaStar, Red Queen, Sweet Mary и Boss специализируется на взломе электронных кошельков богатых людей. После очередного ограбления российские спецслужбы задерживают мошенников и предлагают им работу на правительство. Молодым людям ничего не остается, как стать настоящими агентами под прикрытием. Их первая миссия — добыть компромат на лидера афганской группировки «Пустынный лев». Для этого ребята отправляются на турецкое побережье и проникают на вечеринку, организованную бывшей любовницей боевика, Софьей Мельниковой. Однако их план оказывается под угрозой, когда оборудование для операции не прибывает из аэропорта. Удастся ли хакерам справиться со своим первым заданием, узнаете в 1 сезоне комедийного сериала «Короче, план такой» — 1 серия ждет вас уже сейчас онлайн на видеосервисе Wink!

