Короче, план такой 1 Сезон 1 Серия
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Команда хакеров под псевдонимами MegaStar, Red Queen, Sweet Mary и Boss специализируется на взломе электронных кошельков богатых людей. После очередного ограбления российские спецслужбы задерживают мошенников и предлагают им работу на правительство. Молодым людям ничего не остается, как стать настоящими агентами под прикрытием. Их первая миссия — добыть компромат на лидера афганской группировки «Пустынный лев». Для этого ребята отправляются на турецкое побережье и проникают на вечеринку, организованную бывшей любовницей боевика, Софьей Мельниковой. Однако их план оказывается под угрозой, когда оборудование для операции не прибывает из аэропорта. Удастся ли хакерам справиться со своим первым заданием, узнаете в 1 сезоне комедийного сериала «Короче, план такой» — 1 серия ждет вас уже сейчас онлайн на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарист
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных