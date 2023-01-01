Короче, план такой. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
5-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

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Короче, план такой 1 Сезон 5 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктор Павлович обнаруживает, что в группе есть информатор, передающий секретные данные американцам. Он решает посадить хакеров под домашний арест и наблюдать за ними, чтобы раскрыть предателя. Данила разрабатывает план, который поможет снять подозрения с команды. Для этого ему, Славе и Алине придется взломать компьютеры американского посольства. Анатолий берет на себя основную задачу — обеспечить друзьям доступ в здание, используя нашествие крыс. Однако возникает небольшая проблема: мужчина испытывает сильный страх перед грызунами. Сможет ли Анатолий преодолеть свою фобию, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедии «Короче, план такой» — 5 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»