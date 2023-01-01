Короче, план такой 1 Сезон 8 Серия

Пока Слава находится в американском посольстве, Алина, Даня и Анатолий предпринимают попытку украсть вещи и ноутбук на улицах Ирана. Между тем в офисе Сергея Юрьевича появляется Виктор Павлович, который обвиняет бывшего хакера в шпионаже в пользу ЦРУ. Однако ситуация усложняется, когда мужчины выясняют, что истинным предателем является не Сергей или Слава, а кто-то из их ближайшего окружения.



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