Короче, план такой. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
8-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

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Короче, план такой 1 Сезон 8 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока Слава находится в американском посольстве, Алина, Даня и Анатолий предпринимают попытку украсть вещи и ноутбук на улицах Ирана. Между тем в офисе Сергея Юрьевича появляется Виктор Павлович, который обвиняет бывшего хакера в шпионаже в пользу ЦРУ. Однако ситуация усложняется, когда мужчины выясняют, что истинным предателем является не Сергей или Слава, а кто-то из их ближайшего окружения.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»