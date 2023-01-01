Короче, план такой 1 Сезон 4 Серия

На этот раз хакеры отправляются в Черногорию, чтобы взломать серверное хранилище данных. Оно находится под контролем контрабандиста, известного как Драгон. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к операции, каждый участник занят своими личными проблемами. Слава приглашает Алину на свидание, Данила пытается избавиться от сожителя, а Анатолий оказывается в неприятной ситуации с местными бандитами. Хотите узнать, смогут ли хакеры справиться с заданием? Тогда скорее включайте 1 сезон комедийного сериала «Короче, план такой» — 4 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!



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