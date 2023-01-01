Короче, план такой. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
4-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 4
Комедии18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Короче, план такой 1 Сезон 4 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этот раз хакеры отправляются в Черногорию, чтобы взломать серверное хранилище данных. Оно находится под контролем контрабандиста, известного как Драгон. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к операции, каждый участник занят своими личными проблемами. Слава приглашает Алину на свидание, Данила пытается избавиться от сожителя, а Анатолий оказывается в неприятной ситуации с местными бандитами. Хотите узнать, смогут ли хакеры справиться с заданием? Тогда скорее включайте 1 сезон комедийного сериала «Короче, план такой» — 4 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!

Сериал Короче, план такой 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»