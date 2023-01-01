Короче, план такой 1 Сезон 4 Серия
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
О сериале
На этот раз хакеры отправляются в Черногорию, чтобы взломать серверное хранилище данных. Оно находится под контролем контрабандиста, известного как Драгон. Однако вместо того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к операции, каждый участник занят своими личными проблемами. Слава приглашает Алину на свидание, Данила пытается избавиться от сожителя, а Анатолий оказывается в неприятной ситуации с местными бандитами. Хотите узнать, смогут ли хакеры справиться с заданием? Тогда скорее включайте 1 сезон комедийного сериала «Короче, план такой» — 4 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, доступна на видеосервисе Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарист
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАк�тёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных