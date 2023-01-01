Короче, план такой. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
7-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

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Короче, план такой 1 Сезон 7 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В команде нарастает напряжение после того, как Слава проводит ночь с Наташей, а Валентина бросает Анатолия. Но личные разногласия не должны повлиять на выполнение задания, ведь новая миссия может оказаться одной из самых опасных. Под видом геологов ребята отправляются в Иран, чтобы украсть образец смертоносного вируса у наркоторговца по имени Хадэм. Однако что-то идет не так, и бандит узнает о намерениях хакеров. Теперь друзьям предстоит разработать новый план, чтобы не только выбраться живыми из ловушки, но и спасти мир от эпидемии.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»