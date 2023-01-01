Короче, план такой 1 Сезон 7 Серия

В команде нарастает напряжение после того, как Слава проводит ночь с Наташей, а Валентина бросает Анатолия. Но личные разногласия не должны повлиять на выполнение задания, ведь новая миссия может оказаться одной из самых опасных. Под видом геологов ребята отправляются в Иран, чтобы украсть образец смертоносного вируса у наркоторговца по имени Хадэм. Однако что-то идет не так, и бандит узнает о намерениях хакеров. Теперь друзьям предстоит разработать новый план, чтобы не только выбраться живыми из ловушки, но и спасти мир от эпидеми�и.



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