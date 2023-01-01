Короче, план такой 1 Сезон 7 Серия
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
О сериале
В команде нарастает напряжение после того, как Слава проводит ночь с Наташей, а Валентина бросает Анатолия. Но личные разногласия не должны повлиять на выполнение задания, ведь новая миссия может оказаться одной из самых опасных. Под видом геологов ребята отправляются в Иран, чтобы украсть образец смертоносного вируса у наркоторговца по имени Хадэм. Однако что-то идет не так, и бандит узнает о намерениях хакеров. Теперь друзьям предстоит разработать новый план, чтобы не только выбраться живыми из ловушки, но и спасти мир от эпидеми�и.
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Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарис�т
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных