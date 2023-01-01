Короче, план такой 1 Сезон 6 Серия

Данила узнает, что Сергей Юрьевич на самом деле является легендарным хакером, который пропал пять лет назад. Вместе они начинают подозревать, что майор Зернов и есть загадочный информатор. Парни просят Алину проследить за ним во время миссии в Стамбуле. На этот раз команде предстоит помешать экоактивисту Хэмпарду стать главой Еврокомиссии по природным ресурсам и энергетике. Тем временем спецагенты из Штатов разрабатывают план по устранению Хэмпарда и намерены обвинить в этом русских хакеров.



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