Короче, план такой 1 Сезон 6 Серия
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Данила узнает, что Сергей Юрьевич на самом деле является легендарным хакером, который пропал пять лет назад. Вместе они начинают подозревать, что майор Зернов и есть загадочный информатор. Парни просят Алину проследить за ним во время миссии в Стамбуле. На этот раз команде предстоит помешать экоактивисту Хэмпарду стать главой Еврокомиссии по природным ресурсам и энергетике. Тем временем спецагенты из Штатов разрабатывают план по устранению Хэмпарда и намерены обвинить в этом русских хакеров.
Смогут ли друзья �помешать американцам, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедийного сериала «Короче, план такой» — 6 серия, смотреть которую можно уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!
Сериал Короче, план такой 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарист
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных