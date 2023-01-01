Короче, план такой. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
6-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 6
Комедии18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

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Короче, план такой 1 Сезон 6 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Данила узнает, что Сергей Юрьевич на самом деле является легендарным хакером, который пропал пять лет назад. Вместе они начинают подозревать, что майор Зернов и есть загадочный информатор. Парни просят Алину проследить за ним во время миссии в Стамбуле. На этот раз команде предстоит помешать экоактивисту Хэмпарду стать главой Еврокомиссии по природным ресурсам и энергетике. Тем временем спецагенты из Штатов разрабатывают план по устранению Хэмпарда и намерены обвинить в этом русских хакеров.

Смогут ли друзья помешать американцам, узнаете в новом эпизоде 1 сезона комедийного сериала «Короче, план такой» — 6 серия, смотреть которую можно уже сейчас, ждет вас на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»