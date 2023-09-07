Короче, план такой. Сезон 1. Серия 2
Короче, план такой
1-й сезон
2-я серия
Короче, план такой. Сезон 1. Серия 2
Комедия18+
Комедия18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

Короче, план такой 1 Сезон 2 Серия

1-й сезон

Виктор Павлович подключает к команде нового участника, своего агента майора Зернова. Он должен помочь хакерам со следующей миссией в Италии, а заодно завоевать доверие Алины. Слава начинает ревновать и всеми способами старается переключить внимание девушки на себя. Тем временем Анатолию поручают важное задание — устроиться механиком к миллиардеру Паоло Ферри, который является целью русских спецслужб. Однако все снова идет не по плану, и мужчина становится заложником итальянских охранников. Смогут ли ребята выручить товарища и завершить миссию, узнаете в 1 сезоне комедийного сериала «Короче, план такой» — 2 серия ждет вас онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!

