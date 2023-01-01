Биография

Дмитрий Щербанов — российский продюсер, сценарист. Обладатель Ордена М.Ю. Лермонтова. Родился 15 сентября 1975 года. Будущий кинодеятель окончил факультет журналистики МГУ имени М.Ю. Ломоносова. После выпуска работал в сфере кинодокументалистики, за вклад в которую был награжден Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. В 2014 году Дмитрий совместно с Мариной Никитенко написал сценарий к документальному фильму «Мифы о Кавказе». Уже в 2016 году был одним из авторов драмы «Вера» и работал над лентой «Моздок. Летопись темного леса». Параллельно написанию сценариев Дмитрий Щербанов занимался продюсированием. На счету кинодеятеля уже 26 проектов, среди которых сериал о жизни пензенских пацанов «Зема», микс экшена и роуд-муви от Кима Дружинина «Танки», веселая современная сказка для всей семьи «Домовой», лента по сценарию Леонида Млечина «Герои. Закаленные северной широтой» и документальный фильм о Мурманске в годы войны «На подвиг Отчизна зовет».